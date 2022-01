Covid: 798 nuovi contagi e tre decessi

BELLINZONA - I contagi da coronavirus in Ticino tornano sotto il migliaio: sono 798, per l'esattezza, quelli registrati nelle ultime 24 ore, stando all'Ufficio del medico cantonale ticinese.

Attualmente 152 persone (ieri erano 138) si trovano ricoverate in ospedale a causa del Covid-19. Restano 16, invece, i pazienti che si trovano nei reparti di cure intense.

Purtroppo si registrano tre nuovi decessi: il bilancio delle vittime della pandemia sale a quota 1051.



elaborazione tio/20minuti

Positivi in casa anziani - Attualmente si registrano 23 positivi nelle strutture per anziani in Ticino, 10 di questi comunicati nelle ultime 24 ore. Viene riferito anche un nuovo decesso causato dal virus. Ad oggi sono 11 le residenze per anziani che ospitano persone con Covid-19.

Vaccinazioni - Resta aggiornato al 30 dicembre il dato delle vaccinazioni, con 589'337 dosi somministrate, una percentuale del 70,5% di persone che hanno ricevuto due dosi e del 25,7% alle quali è stato somministrato anche il richiamo.

elaborazione tio/20minuti