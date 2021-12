Fine dell'anno a maniche corte

LUGANO - Cappotti leggeri, qualcuno persino con maglietta e pantaloncini. Non sappiamo se siano stati superati i 18,8 gradi registrati ieri ad Acquarossa, ma una cosa è certa, questo fine anno 2021 è eccezionalmente caldo, quasi primaverile verrebbe da dire. E c'è chi ne ha approfittato per una passeggiata rigenerante all'aria aperta.

D'altra parte Meteo Svizzera annunciava per oggi temperature fra i 9 e i 14 gradi, ma con picchi a media quota fino a 17 gradi. Le attese sembrano essere state superate. E domani dovrebbe fare ancora più caldo, con sole e massime comprese fra i 13 e i 18 gradi.

La curva è destinata a scendere da domenica. Non sono previsti grandi stravolgimenti meteo: ci sarà ancora sole, ma le massime caleranno di qualche grado (da previsioni tra i 10 e i 14 gradi).

Le giornate si faranno gradualmente più fresche a partire da lunedì. Per l'inizio della nuova settimana è previsto un tempo ancora abbastanza soleggiato, con qualche banco di nuvolosità a media e alta quota, anche esteso. Soprattutto in montagna il tempo resterà ancora mite per la stagione. Le massime? Verso gli 11 gradi, non pochi per essere ormai già gennaio.

tipress