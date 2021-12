In Ticino si chiude la settimana con 266 positivi e un decesso

BELLINZONA - Sono 266 i contagi da Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Ticino. Lo comunica l'Ufficio del medico cantonale nell'odierno bollettino epidemiologico. Ieri erano 271, l'altro ieri 264. Si conta poi un altro ticinese che ha perso la vita a causa di un decorso infelice della malattia.

In ospedale - Rispetto a ieri, nei nosocomi del nostro cantone ci sono sette persone in meno affette dalla malattia. I pazienti Covid ricoverati scendono così a 95 in tutto, di cui 16, due in più rispetto a ieri, si trovano nell'unità di terapia intensiva. Settimana scorsa l'età media dei nuovi ospedalizzati era di 70,2 anni. Tra i decessi, il più giovane aveva 64 anni e il più anziano 89.

A scuola - Nel nostro cantone si contano poi tre nuove quarantene scolastiche, riferisce il Decs. Si tratta di una classe della scuola elementare di Pregassona-Probello, una di quella di Morbio Inferiore e una delle scuole dell'infanzia di Paradiso. I confinamenti attualmente in atto sono 24 in totale.

Gli anziani - Nelle case di riposo non si registrano nuovi contagi. I residenti positivi sono attualmente tre, suddivisi in due diverse strutture. L'Associazione dei direttori delle case anziani della Svizzera italiana indica che «dei tre residenti positivi, due non sono vaccinati e uno risulta vaccinato con due dosi».

Il vaccino - I dati relativi alla campagna di vaccinazione, aggiornati a ieri, riportano che 245'272 persone, ovvero il 69,9% della popolazione, sono ora completamente vaccinate (due dosi oppure già guariti dalla malattia con una dose).



Tio/20minuti



