Altri 480 casi, tre decessi e 13 quarantene scolastiche in 72 ore

Giornalista in formazione

BELLINZONA - Sono 480 i test risultati positivi al Covid-19 nel fine settimana in Ticino. Lo comunica oggi l'Ufficio del medico cantonale. Il weekend scorso erano 404, il precedente 344. Si registrano poi tre nuove vittime del virus, ora 1'025 da inizio pandemia.

In ospedale - Nei nosocomi ticinesi sono state ammesse otto nuove persone affette dalla malattia. I pazienti Covid ricoverati salgono così a 101 in tutto, di cui 13 si trovano nell'unità di terapia intensiva, uno in più rispetto a venerdì.

A scuola - Ci sono poi 13 nuove quarantene di classe in Ticino, riferisce il Decs. Si tratta di una classe della scuola elementare di Lugano-Loreto, una di quella di Mendrisio, una delle elementari di Ligornetto, una della scuola dell'infanzia di Mendrisio nord, una delle elementari di Ponte Capriasca, una di quelle di Riva San Vitale, una di quelle di Massagno, una della scuola media di Barbengo, una della scuola dell'infanzia di Canobbio, una delle elementari di Biasca, una delle elementari di Pregassona-Probello, una delle elementari d Agno e una di quelle di Pregassona-Bozzoreda. I confinamenti attualmente in atto sono 38.

Gli anziani - Nelle case di riposo non si registrano nuovi contagi. I residenti positivi sono attualmente tre, suddivisi in due diverse strutture. Un residente è deceduto a causa della malattia. L'Associazione dei direttori delle case anziani della Svizzera italiana indica che «dei tre residenti positivi, due non sono vaccinati e uno risulta vaccinato con due dosi».

Il vaccino - I dati relativi alla campagna di vaccinazione, aggiornati a venerdì, riportano che 244'001 persone, ovvero il 69,5% della popolazione, sono ora completamente vaccinate (due dosi oppure già guariti dalla malattia con una dose).



