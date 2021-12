Altri 173 contagi in Ticino, di cui due nelle case anziani

Giornalista in formazione

BELLINZONA - Sono 173 i test risultati positivi al Covid-19 nelle ultime 24 ore in Ticino. Lo comunica l'Ufficio del medico cantonale attraverso l'odierno bollettino epidemiologico. Ieri, su 48 ore, se ne erano registrati 429, mentre martedì, in 24 ore, 188. Dopo le cinque vittime di ieri, oggi non si registrano nuovi decessi legati al virus. L'età media delle persone decedute settimana scorsa a a causa del virus era di 74,8 anni, con il più giovane di 53 e il più anziano di 83 anni.

In ospedale - Nei nosocomi ticinesi sono state dimesse cinque persone affette dalla malattia. I pazienti Covid ricoverati scendono così a 93 in tutto. Di loro, 12 si trovano nell'unità di terapia intensiva, uno in meno rispetto a ieri. L'età media dei nuovi pazienti ospedalizzati settimana scorsa era di 61 anni.

A scuola - Ci sono poi cinque nuove quarantene di classe in Ticino, riferisce il Decs. Si tratta di una classe della scuola elementare di Acquarossa, una di quella Pregassona-Probello, una delle elementari di Lugano-Cassarate, una di delle elementari di Lugano-Besso e una della scuola dell'infanzia di Paradiso. I confinamenti attualmente in atto sono 55.

Gli anziani - Nelle case di riposo si registrano due nuovi contagi. I residenti positivi sono attualmente quattro, suddivisi in due diverse strutture. Un residente è stato ospedalizzato a causa del virus, mentre un altro è guarito. L'Associazione dei direttori delle case anziani della Svizzera italiana indica che «dei quattro residenti positivi, due non sono vaccinati e due risultano essere vaccinati con due dosi. La maggioranza è asintomatica e solo in pochi casi si riscontrano lievi sintomi».

Il vaccino - I dati relativi alla campagna di vaccinazione, aggiornati a ieri, riportano che 243'758 persone, ovvero il 69,4% della popolazione, sono ora completamente vaccinate (due dosi oppure già guariti dalla malattia con una dose).



Tio/20minuti



