Diciotto eventi online per scoprire altrettante professioni

BELLINZONA - Diciotto eventi online per conoscere altrettante professioni. Li organizzerà - tra il 29 novembre 2021 e il 21 febbraio 2022 - il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS), tramite la Divisione della formazione professionale (DFP). In questo ciclo di appuntamenti gratuiti - previsti tra le 18.00 e le 19.30 - i giovani potranno scoprire tutte le professioni che si possono apprendere nei percorsi della formazione professionale di base in Ticino.

Un buon lavoro di esplorazione delle offerte formative è una prerogativa essenziale per una scelta di percorso responsabile, in grado di soddisfare gli interessi e le ambizioni di ognuno. Per questo il Cantone ha deciso di rafforzare e diversificare le possibilità d’informazione dei giovani e degli adulti che hanno un ruolo importante di consiglio e sostegno nelle scelte.

Con questa nuova iniziativa, promossa dalla Città dei mestieri della Svizzera italiana in collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro, i centri professionali della DFP e l’Ufficio dell’orientamento scolastico e professionale, si offre ai/alle giovani, ai loro genitori, alle persone che hanno già intrapreso una formazione ma che vorrebbero cambiare percorso, a docenti e formatori, la possibilità d'informarsi sui diversi settori professionali e sulle professioni.

Elenco degli eventi online:

Formazioni sanitario e sociale (29 novembre 2021)

Formazioni arte applicata e industria grafica (30 novembre 2021)

Formazioni alberghiera, ristorazione, turismo e servizi (1° dicembre 2021)

Formazioni medico tecniche e cura del corpo (7 dicembre 2021)

Formazioni impiantistica (9 dicembre 2021)

Formazioni informatica e multimedia (19 gennaio 2022)

Formazioni disegno e progettazione (25 gennaio 2022)

Formazioni chimica e laboratorio (26 gennaio 2022)

Formazioni commercio e vendita (31 gennaio 2022)

Formazioni del legno (1° febbraio 2022)

Formazioni logistica e trasporti (2 febbraio 2022)

Formazioni metalcostruzione (7 febbraio 2022)

Formazioni moda e tessili (8 febbraio 2022)

Formazioni veicoli (9 febbraio 2022)

Formazioni edilizia e costruzioni (14 febbraio 2022)

Formazioni elettricità (15 febbraio 2022)

Formazioni metalmeccanica (16 febbraio 2022)

Formazioni natura, ambiente e animali (21 febbraio 2022)

Per informazioni e iscrizioni: www.cittadeimestieri.ch/manifestazioni