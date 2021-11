«Come sarà gestita la sicurezza dell'altro Rabadan?»

BELLINZONA - Niente corteo, niente città del carnevale, ma - pur confinato negli spazi dell’Espocentro - sarà comunque Rabadan. E allora sei membri della Commissione della Gestione si proiettano già al prossimo febbraio, immaginando cosa potrebbe accedere nel centro storico dove «non ci sarà una manifestazione autorizzata con degli organizzatori conosciuti che si occupano della buona riuscita sotto tutti i punti di vista dell’evento».

Da qui gli interrogativi formulati nell’interpellanza “Carnevale in sicurezza?!”, con cui Tiziano Zanetti (e altri 5 membri - vedi in fondo - della Gestione), ipotizzando che, numerosa, «la festa potrebbe, come da tradizione secolare, svolgersi spontaneamente anche nelle piazze e nelle vie di tutto il Borgo», chiedono all'Esecutivo:

1. Come pensa il Municipio di garantire l’ordine pubblico durante le serate e dopo la chiusura dei locali nel Centro storico e sul Viale Stazione?

2. Che cosa prevede il concetto di sicurezza sviluppato dal Municipio mancando il professionale supporto per la garanzia della sicurezza fornito in passato dalla Società Rabadan?

3. Come sono definite le eventuali collaborazioni con la Polizia cantonale, le polizie comunali e le agenzie di sicurezza?

4. Come pensa di agire il Municipio ripensando alle misure di sicurezza messe in campo in passato per tutelare i cittadini da possibili atti inconsulti (ricordate gli automezzi posizionati trasversalmente nei punti nevralgici)?

5. Quale sarà l’atteggiamento del Municipio nella concessione di eventuali richieste di chiusura posticipate dei ritrovi pubblici? Sono da prevedere dei cambiamenti rispetto alla situazione usuale?

6. Come si assicura il Municipio che vengano fatte rispettare le norme Covid dai ristoratori, in particolare nelle immediate vicinanze dei locali, durante le serate e dopo la chiusura?

7. Quali le tempistiche e i contenuti delle comunicazioni istituzionali per informare in modo corretto e tempestivo tutte le realtà coinvolte? Non è difficile supporre che l’organizzazione del Carnevale per queste realtà inizierà già a breve?

8. Per commercianti e ristoratori l’assenza del Carnevale nel centro cittadino peserà molto sugli incassi. Questo motivo indurrà queste categorie a trovare le modalità più consone per massimizzare il profitto. Che indicazioni ritiene di dover dare il Municipio in questo senso? Verranno opportunamente concesse deroghe per l'allestimento di spazi esterni coperti in modo da offrire più sicurezza ai clienti?

Assieme al PLR Tiziano Zanetti hanno sottoscritto l'interpellanza Sacha Gobbi (Lega-Udc-Indip.), Brenno Martignoni-Polti (Lega-Udc-Indip.), Ivan Ambrosini (PPD-GG-PVL), Silvia Gada (PLR) e Vito Lo Russo (PLR)