In Ticino 59 casi e due nuovi ricoverati

BELLINZONA - Sono 59 le persone risultate positive al Covid-19 in Ticino nelle ultime 24 ore. Numeri in linea con il trend delle ultime due settimane. Lo comunica l'Ufficio del medico cantonale nell'odierno bollettino epidemiologico. Non si registrano nuove vittime della malattia.

In ospedale - Salgono ancora i ricoverati per Covid nelle strutture ospedaliere, ora a quota 26, due in più rispetto a ieri. Cinque di loro, come ieri, necessitano di cure intensive.

Gli anziani - Situazione in miglioramento nelle case anziani ticinesi. Sei residenti sono infatti guariti dalla malattia, mentre si registra un solo nuovo contagio. Diminuiscono quindi gli infetti, attualmente 12 in tutto, divisi in due diverse strutture. Lo comunica l'Associazione dei direttori delle Case per anziani della Svizzera Italiana (ADiCASI).

Tra i banchi - Nelle scuole si registra una nuova quarantena di classe, riferisce il Decs. Quelle attualmente in atto sono ora undici in tutto: una classe della scuola elementare di Chiasso, una classe delle elementari di Airolo, una della scuola dell'infanzia di Castel San Pietro, una della scuola elementare di Biasca, una della scuola dell'infanzia di Origlio, una di quella di Cadenazzo, una delle elementari di Ponte Capriasca, due delle elementari e una della scuola dell'infanzia di Capriasca, e una della scuola elementare di Faido.

Il vaccino - I dati relativi alla campagna di vaccinazione riportano che 240'313 persone, ovvero il 68,5% della popolazione, sono ora completamente vaccinate (due dosi oppure già guariti dalla malattia con una dose). Sono invece 483'107 in tutto le dosi somministrate.







