Nel weekend ticinese 95 nuovi casi, di cui cinque in casa anziani

BELLINZONA - Sono 95 le persone risultate positive al Coronavirus in Ticino nelle ultime 72 ore. Venerdì, in 24 ore, erano state 47. Lo comunica l'Ufficio del medico cantonale attraverso l'odierno bollettino epidemiologico. Come ormai da oltre un mese, non si registrano nuovi decessi. Il bilancio totale delle vittime da inizio pandemia resta quindi fermo a quota 1'007.

In ospedale - I pazienti Covid ricoverati sono 13 in tutto, uno in più rispetto a venerdì. Due di loro si trovano in terapia intensiva.

Il vaccino - I dati relativi alla campagna di vaccinazione, aggiornati a venerdì, riportano che 237'610 persone, ovvero il 67,7% della popolazione, è ora completamente vaccinato (due dosi oppure già guariti dalla malattia con una dose), mentre sono 476'553 le dosi finora somministrate.

Tra i banchi - Non si registrano nuove quarantene di classe, riferisce il Decs. Quelle attualmente in confinamento sono tre in tutto.

Gli anziani - Si contano purtroppo cinque nuovi residenti positivi nelle case anziani ticinesi. I contagi salgono così a 17 in tutto, in tre differenti strutture.