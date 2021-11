L'Ente Turistico del Luganese sostiene il PSE

LUGANO - Anche l'Ente Turistico del Luganese (ETL) si schiera - e non poteva essere altrimenti - a favore del Polo Sportivo degli Eventi (PSE) in vista della votazione del prossimo 28 novembre. Per il Consiglio d'Amministrazione il progetto avrà infatti «una notevole importanza sia per il turismo del Luganese che per tutto il Ticino».

Secondo l'ETL l'edificazione del polo sportivo consentirà infatti di posizionare la Città sul Ceresio come meta turistica in grado «di ospitare prestigiosi eventi» legati a diverse discipline sportive e d'intrattenimento a livello nazionale e internazionale. «Lugano - sottolinea l'Ente Turistico - potrà candidarsi, al pari di altre città svizzere ed europee, come sito di manifestazioni di richiamo internazionale».

Eventi, questi, che potranno dare una grande visibilità alla Città. Ma non solo. «Queste manifestazioni - conclude l'ETL - potranno attirare diverso pubblico che potrà generare importanti ricadute per i diversi settori dell’economia, dall’ospitalità alla ristorazione, ai prestatori di servizi specifici, i quali potranno beneficiare dell’effetto positivo della presenza di grandi eventi».