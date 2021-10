I nuovi contagi in Ticino sono 36

LUGANO - Sono 36 i nuovi contagi da Covid-19 registrati nel weekend in Ticino. Un dato in lieve rialzo rispetto alla tendenza delle ultime settimane. Lo comunica l'ufficio del medico cantonale, nel suo bollettino giornaliero.

Oggi risultano 8 pazienti attualmente ricoverati in ospedale a causa del virus (uno in meno rispetto a ieri), di cui due in cure intense (uno in più di ieri). Non si registrano per fortuna nuovi decessi: il totale è fermo a 1007 casi dall'inizio della pandemia. L'ultima vittima risale al 6 di ottobre.



elaborazione tio/20minuti

La situazione resta stabile nelle case anziani, dove non si registrano nuovi positivi, e nelle scuole del Cantone. Sul sito del Decs sono state annunciate nuove quarantene di classe: presso la Scuola elementare di Losone (una sezione) e quella anticipata da Tio presso la scuola elementare di Brissago (3 sezioni).



DSS

DSS