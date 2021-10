In Ticino 24 nuovi casi e un paziente in più in terapia intensiva

BELLINZONA - Sono 24 i test risultati positivi al Coronavirus in Ticino nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 20, l'altro ieri 18. Lo riferisce l'Ufficio del medico cantonale nell'odierno aggiornamento sulla diffusione del virus. Non si registrano nuove vittime della malattia, il bilancio totale dei decessi da inizio pandemia rimane quindi invariato a quota 1'007.

In ospedale - I pazienti Covid ricoverati restano nove in tutto, come ieri. Due di loro necessitano di cure intensive, uno in più di ieri.

Il vaccino - I dati relativi alla campagna di vaccinazione riportano che 230'567 persone, ovvero il 65,6% della popolazione, è ora completamente vaccinato (due dosi oppure già guariti dalla malattia con una dose), mentre sono 467'151 le dosi finora somministrate.

Tra i banchi - Non si registrano nuove quarantene di classe, riferisce il Decs. Quelle attualmente in confinamento restano sei in tutto.



Tio/20minuti



