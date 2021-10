In Ticino ci sono 9’827 aziende fantasma

BELLINZONA / ZURIGO - In tutta la Svizzera si contano 202'115 aziende fantasma, pari al 29,3% di tutte quelle iscritte nel registro di commercio. La maggior parte di queste aziende si trova nel Canton Zurigo (34'419), nel Canton Vaud (20'095) e nel Canton Berna (18'468). In Ticino sono 9'827. È quanto emerge da un'analisi condotta da CRIF, fornitore svizzero di informazioni per aziende e privati. L'indagine ha preso in esame tutte le aziende con più di diciotto mesi e ne ha verificato l'attività economica.

Se si considera il numero totale di imprese, la maggiore concentrazione di quelle inattive si riscontra nel Canton Giura, con un valore percentuale del 37%. Il numero più basso si trova invece in Ticino, con il 24,2%.

La consulenza fantasma - Quali sono i settori più toccati? Secondo lo studio, il numero più elevato di aziende fantasma (si tratta di 40'968 unità) riguarda il settore “Attività professionali, scientifiche e tecniche”, che comprende anche attività che offrono consulenze fiscali, revisioni contabili o consulenze gestionali. Seguono i settori “Commercio e riparazione di autoveicoli (33'045) e “Altre attività”.

Prevalgono le ditte individuali - Per quanto riguarda le forme giuridiche, emerge il quadro seguente: le aziende fantasma si riscontrano soprattutto tra le ditte individuali; oltre il 50% delle aziende iscritte nel registro di commercio risultano inattive. Seguono le società in nome collettivo, con una quota del 42,7%, e le fondazioni con il 29,8%. Il minor numero di aziende inattive si registra tra le società anonime (14,1%).