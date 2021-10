Ligornetto: la polizia comunale non fa sconti. «Stesse regole per tutti»

MENDRISIO - Un lunedì di caos e clacson lungo il confine. Era previsto, e così è stato. La chiusura del nucleo di Ligornetto ha scombussolato il traffico nel basso Mendrisiotto: il blocco - con tanto di ausiliari posizionati sulla strada - ha fatto imprecare una lunga coda di automobilisti "dirottati" su Stabio, e anche il sindaco Simone Castelletti.

«Oggi qualcuno sorride ma altri quartieri piangono» ha sbottato Castelletti su Facebook. «Non possiamo pensare ognuno al proprio orticello, il traffico è un problema regionale». Ma da Mendrisio ribadiscono che la decisione «ha seguito l'iter legale» e che non si faranno eccezioni, o quasi.

«Abbiamo ricevuto alcune decine di richieste di deroga da parte di cittadini» spiega il comandante della Polizia momò Patrick Roth. «Ogni caso verrà valutato singolarmente dal Municipio, ma sia chiaro che non vi saranno favoritismi e discriminazioni».

Tradotto: il divieto è uguale per tutti, frontalieri e non. «Di base solo gli abitanti del nucleo e chi effettua servizi a domicilio potrà passare» continua Roth. Il comandante concede che «effettivamente oggi si è creato un po' di intasamento sulle strade alternative» ma «la cosa non ci sorprende». La polizia è impegnata nella sensibilizzazione degli automobilisti e prevede che «ci vorranno alcuni giorni per "educare" il traffico ad adeguarsi alla nuova situazione».

Per ora non sono state emesse sanzioni. E non ce ne saranno, verosimilmente, per tutta la settimana. «Non è nostra intenzione intervenire con la repressione almeno in questa fase» spiega Roth. Salvo eccezioni, anche qui, «nel limite del buonsenso».