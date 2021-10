«Preoccupati per il personale sanitario non vaccinato»

LOPAGNO - La situazione epidemiologica in Ticino è fortunatamente piuttosto positiva. Ma questo non deve fare mollare la presa. Soprattutto là dove vivono persone fragili e a rischio, che infettandosi potrebbero perdere la vita.

Per ridurre al minimo il rischio di contagio, l'Associazione dei Comuni in ambito socio-sanitario (ACAS) invita tutto il personale - sanitario o con altre funzioni - attivo nelle case per anziani, negli istituti di cura e nei servizi domiciliari a «sottoporsi alla vaccinazione, quale misura a protezione della fascia di popolazione più vulnerabile». L'ACAS si dice nel contempo «preoccupato» del fatto che una percentuale «ancora troppo elevata» di personale a stretto contatto con i pazienti non sia ancora vaccinata.

I test non sono una soluzione - Per l'ACAS i test antigenici non rappresentano una buona soluzione considerato «l'alto numero» di falsi negativi. «Il tampone da solo non è sufficiente a produrre un grado adeguato di sicurezza operativa e di protezione generale nei confronti dell’utenza». Per questo motivo, il Comitato dell'Associazione sarebbe «favorevole» a un obbligo vaccinale in questo settore.