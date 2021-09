Coronavirus in Ticino: 29 nuovi contagi e una nuova quarantena di classe

Giornalista in formazione

di Simona Roberti-Maggiore Giornalista in formazione

BELLINZONA - Sono 29 le persone risultate positive al test per il rilevamento del Covid-19 nelle ultime 24 ore in Ticino. Ieri erano 21, l'altro ieri 33. Lo riferisce l'Ufficio del medico cantonale facendo il punto sull'attuale situazione epidemiologica. Fortunatamente nessun'altra persona ha perso la vita a causa di un decorso infelice della malattia.

Nei nosocomi - In miglioramento la situazione negli ospedali del nostro cantone. I ricoverati, con una dimissione, scendono a 19 in tutto. I pazienti che necessitano di cure intensive sono 7, 2 in meno rispetto a ieri.

Il vaccino - I dati relativi alla campagna vaccinale riportano che il 57,3% della popolazione ha ricevuto entrambi gli shot di vaccino, mentre sono 431'831 le dosi finora somministrate.

Tra i banchi - C'è una nuova quarantena di classe, riferisce il Decs, quella di una classe di scuola elementare di Agno. Quest'ultima aggiunta porta il totale dei confinamenti scolastici in atto a otto. Le restanti sono tre classi di Sant'Antonino, due di scuola elementare e una dell'infanzia, una delle elementari di Castione, una delle elementari di Pianezzo, una di quelle di Agno e una della scuola media Bellinzona 2.

Gli anziani - Nessun nuovo positivo nelle case di riposo ticinesi, comunica l'ADiCASI (Associazione dei direttori delle Case per anziani della Svizzera Italiana). I contagiati si trovano in due diverse case anziani e restano 10 in tutto.



