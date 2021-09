Un centro tamponi nel parcheggio del Casinò

LUGANO - «Tamponati qui». Il Casinò di Lugano - in collaborazione con il Seven - ha deciso di predisporre un centro per i test rapidi nel suo parcheggio per adempiere alle nuove disposizioni sanitarie e soddisfare, nel contempo, le esigenze dei propri clienti (e non).

Per chi non fosse in possesso di un certificato Covid-19 o del Green Pass, la casa di gioco ha infatti organizzato la possibilità di tamponarsi a prezzi e orari agevolati (vedi sotto), subito prima di entrare, in modo da facilitare i clienti, ottimizzando tempo e spostamenti. «Come abbiamo già ripetutamente dichiarato - afferma Gianmaria Frapolli, Ad del Casinò di Lugano - per noi la salute viene prima di tutto e il rispetto delle persone e delle regole sono di primaria importanza. Confidiamo nelle scelte del Consiglio Federale e ci siamo adeguatamente attrezzati per gestire le nuove disposizioni e garantire la massima sicurezza ai nostri giocatori, creando anche servizi aggiuntivi a loro dedicati».

Il centro «tamponati qui» è aperto a tutti coloro che ne avessero bisogno, quindi non solo ai clienti del Casinò o del Seven.