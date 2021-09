In Ticino 33 nuovi contagi in ventiquattro ore

BELLINZONA - Sono 33 i nuovi contagi che in Ticino sono stati accertati nelle ultime ventiquattro ore. I decessi legati al Covid restano invece a quota 1'001. Sono questi i dati pubblicati oggi dalle autorità sanitarie cantonali.

Per quanto riguarda l'occupazione delle strutture sanitarie ticinesi, al momento sono venti i pazienti Covid ricoverati. Di questi, nove si trovano in cure intense.

Il virus nelle scuole - Il coronavirus si è ulteriormente diffuso anche nelle scuole. Sono infatti due le nuove quarantene di classe segnalate oggi dalle autorità cantonali: si tratta di una sezione della scuola elementare di Agno e una della scuola media di Bellinzona 2. Queste si aggiungono alle cinque classi attualmente in confinamento (a Castione, Sant'Antonino e Pianezzo).

Sette guariti nelle case per anziani - Nessun nuovo contagio nelle case per anziani. Il totale dei residenti positivi è di dodici in due strutture, come fa sapere oggi l'Associazione dei direttori delle case per anziani della Svizzera italiana (ADICASI). Sette residenti sono guariti dal Covid.