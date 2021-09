La pandemia in Ticino: 23 nuovi contagi in ventiquattro ore

BELLINZONA - Sono 23 i nuovi contagi segnalati in Ticino nelle ultime ventiquattro ore. Fortunatamente anche oggi non si registrano decessi (l'ultimo risale allo scorso 31 agosto). Lo si evince dall'odierno bollettino delle autorità sanitarie cantonali relative all'andamento della pandemia.

Per quanto riguarda l'occupazione degli ospedali, attualmente sono 22 i malati di Covid ricoverati (ieri erano 23). Di questi, sette si trovano in cure intense (dato invariato rispetto a ieri).

Nel nostro cantone è nel frattempo stato raggiunto un tasso di vaccinazione del 56,5% (dato aggiornato al 9 settembre 2021). Con l'imminente introduzione dell'obbligo di certificato Covid per la ristorazione e le strutture del tempo libero (valido dal prossimo lunedì 13 settembre), negli scorsi giorni in tutto il paese è stato registrato un boom di adesioni alla campagna di vaccinazione.

Il virus nelle scuole - Nelle scuole ticinesi non si segnalano nuove quarantene di classe. Sono dieci quelle attualmente in atto. Si tratta di due sezioni a Pollegio (scuola dell'infanzia ed elementari), due a Castione (elementari), una a Biasca (elementari), quattro a Sant'Antonino (scuola dell'infanzia ed elementari) e una a Cadenazzo (elementari).

Nelle scuole medie ticinesi, lo ricordiamo, l'obbligo di mascherina resterà valido sino alla fine di ottobre. Inizialmente la misura era stata introdotta per le prime due settimane dell'anno scolastico, ma in considerazione dell'andamento della situazione epidemiologica il Cantone ha deciso di prorogarla. Per gli allievi vaccinati, da lunedì 13 settembre l'uso della mascherina sarà tuttavia facoltativo «nelle aule e nei laboratori se sono rispettate le distanze, mentre rimarrà obbligatorio nei corridoi, negli spazi comuni interni e all'entrata e uscita da scuola».

In Ticino si contano, complessivamente, 416 sezioni di scuola dell'infanzia, 816 di scuola elementare, 624 di scuola media, 249 di scuola media superiore e 910 nelle scuole professionali cantonali.

Situazione invariata nelle case per anziani - La situazione resta invariata nelle case per anziani: sono ancora diciannove i residenti attualmente positivi al coronavirus in una sola struttura, ossia Casa Serena a Lugano.