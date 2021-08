LUGANO - Un tampone per l'ultimo saluto al sindaco. Sono parecchie le persone che da questa mattina alle 10 hanno raggiunto le tendine montate in Piazza Rezzonico per effettuare un test rapido che permettesse loro di partecipare alle esequie di Marco Borradori, previste per domani mattina a Cornaredo.

Obbligo di certificato - Tutti coloro che vogliono accedere allo stadio devono infatti disporre di un Certificato Covid-19 che attesti un test negativo, l'avvenuta vaccinazione o la guarigione dalla malattia. «Siamo qui per il sindaco», sottolinea Sabina Kazic, infermiera del Sam. «Fino alle 22.00 faremo tamponi a tutti quelli che desidereranno dargli l'ultimo saluto».

Una ventina all'ora - Dopo poco più tre ore di attività erano già una settantina i cittadini che si erano fatti testare, ricevendo il risultato dopo circa un quarto d'ora. L'organizzazione, imbastita dalla Città di Lugano per permettere al maggior numero possibile di persone di accedere in sicurezza alla cerimonia funebre, è funzionata alla perfezione. «Ci siamo suddivisi su diversi turni. Per ognuno di esso ci sono due persone che fanno i tamponi», ci spiega ancora Kazic. «Siamo anche appoggiati da personale amministrativo che fornisce il certificato e dal personale della protezione civile».

Tutti per il sindaco (o quasi) - Quasi tutte le persone erano lì per il commiato al sindaco, ma una piccola minoranza ha raggiunto le tendine per altri motivi. «C'è chi ha avuto fare il tampone per sicurezza personale o per partecipare ad altri eventi. L'esecuzione del test è aperto a tutti e dura veramente pochissimo, inoltre non è necessario prenotare», conclude l'infermiera. «Farsi testare è fondamentale per salvaguardare sé stessi e la popolazione».

Una popolazione che domani andrà in massa a Cornaredo per dare l'ultimo caloroso saluto al sindaco della gente.

Davide Giordano