Il Cantone pensa ai diritti dei bambini

BELLINZONA - Promuovere il buon trattamento, proteggere da ogni forma di maltrattamento o abuso, prevenire tutte le forme di violenza, e migliorare la presa a carico delle situazioni vulnerabili o problematiche. In poche parole, garantire tutti i diritti del bambino sanciti nella Convenzione ONU. È questa la missione del "Programma cantonale di promozione dei diritti, di prevenzione della violenza e di protezione dei bambini e dei giovani" avviato dal canton Ticino.

Coinvolgerà bambini, giovani e famiglie

Il programma si articolerà attraverso la messa a punto di misure specifiche lungo quattro assi di sviluppo (promozione, prevenzione, rilevamento precoce e intervento) e in cinque contesti di riferimento (Famiglia, Scuola e Formazione, Spazio sociale, settore Amministrativo e Giudiziario, settore Socio-sanitario). Per la sua elaborazione è stata incaricata un’apposita direzione interdipartimentale presieduta dal magistrato dei minorenni Reto Medici e il cui coordinamento operativo è garantito dall’Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani. Il Programma cantonale cercherà di «identificare i bisogni del territorio, valorizzare le iniziative in atto, promuovere progetti innovativi, sensibilizzare la popolazione sui diritti dell’infanzia, favorire l’ascolto e la partecipazione di bambini, giovani e famiglie».

Un passo anche sul versante "minorenni e psichiatria"

Quali sono gli scopi? Il programma avrà tra le sfide principali il rafforzamento della partecipazione dei bambini e dei giovani alle decisioni che li riguardano, della promozione delle politiche giovanili, della prevenzione (attraverso il rinforzo della salute psicologica dei bambini e dei giovani) e della protezione dei minorenni, con particolare attenzione al tema “minorenni e psichiatria” (un argomento di cui abbiamo riferito proprio oggi), al rinforzo dei diritti di visita, delle competenze genitoriali, del sostegno a minori nella violenza domestica, delle prese a carico nei centri educativi per minorenni.