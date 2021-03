In Ticino altri 81 contagi in un giorno

BELLINZONA - Non accenna a flettersi la curva epidemiologica in Ticino. Dopo una settimana con una media giornaliera di 89 contagi, oggi l'ufficio del medico cantonale ha registrato 81 nuovi positivi. Non si registrano decessi legati al Covid, ma 16 persone sono state ricoverate per sintomi gravi dovuti al virus.

Sale così a 30 086 il totale dei positivi dall'inizio della pandemia, a 973 quello delle vittime, mentre negli ospedali i pazienti Covid sono 83 di cui 9 in cure intense. Il numero delle ospedalizzazioni è il dato più sensibile: settimana scorsa la media era di 7 ricoveri al giorno, oggi sono oltre il doppio. Sono 4 invece i pazienti dimessi dagli ospedali.



Il tasso di positività aggiornato al 25 marzo è dell'11 per cento su 799 test effettuati in un giorno. Le persone in isolamento sono 601, a cui si aggiungono altre 1041 in quarantena a seguito del contact tracing o perché rientrate da paesi a rischio.

La campagna vaccinale prosegue con 62 993 dosi somministrate e una percentuale del 6,6 per cento di persone completamente immunizzate. Il tasso di riproduzione Rt, aggiornato al 12 marzo, è di 1,08. L'incidenza è di 304 positivi ogni 100mila abitanti.

Buone notizie dalle case anziani, dove nel weekend si è registrato il primo contagio dopo mesi e dove oggi - si legge sul sito dell'Adicasi - non sono emerse nuove positività. Due ospiti sono deceduti per cause diverse dal Covid.



