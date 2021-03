Occhio a non cascare in quella falsa roulette dell'Aldi che gira su WhatsApp

LUGANO - Ce l'ha segnalata un lettore, che l'ha ricevuta (pure lui) via WhatsApp: un link che porta a un fantomatico concorso a premi targato Aldi, "Celebrazione del 70esimo anniversario" basato su di una ruota della fortuna.

Bastano un paio di clic perché la roulette di cui sopra si fermi al posto giusto e appaia la scritta: «Hai vinto!» e la richiesta di registrare il proprio numero di telefono per incassare un premio che però non arriverà mai.

Occhio però, perché non c'è affatto da fidarsi. E i campanelli d'allarme sono diversi: dal premio in dollari (sì, davvero), ai commenti entusiastici in calce alla pagina in una pseudo interfaccia-Facebook (che dovrebbero dare un tocco di autenticità ma che in realtà è palesemente farlocca) e infine il fatto che l'indirizzo web ha decisamente qualcosa che non va (non è nemmeno sotto aldi.ch).

Si tratta di una pratica nota, e non solo in Svizzera, e segnalata da diversi portali dall'Italia, fino alla Germania e Regno Unito. Se ci siete cascati, il rischio è che vi vengano copiati i contatti e la roulette in questione finisca per arrivare anche a loro.

Come sempre, in questi casi, vale la regola di non cliccare link poco trasparenti, anche se arrivano da persone che conoscete. Nel caso, prima, chiedete anche perché poi sarà troppo tardi.

tio.ch