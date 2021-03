È arrivato il nuovo tram-treno

CASLANO - Il suo arrivo era previsto per lo scorso anno, ma si è fatto attendere. E stasera è finalmente arrivato. Stiamo parlando di uno dei nuovi convogli FLP che presto circoleranno lungo la linea ferroviaria Lugano-Ponte Tresa. Poi lungo la futura rete tram-treno del Luganese.

La consegna speciale sta avvenendo a Caslano, in zona Colombera. Si tratta del primo di nove treni ordinati per rendere più moderna la mobilità malcantonese. Per la messa in circolazione commerciale bisognerà comunque attendere la prossime estate (si parla di fine giugno/inizio luglio). Sono infatti necessari alcuni mesi per il collaudo e l'omologazione (è il primo Tramlink in Svizzera).

Veloci come un treno, agili come un tram - Accessibilità, comfort e sicurezza. Sono queste le principali caratteristiche dei nuovi convogli FLP. I mezzi, che sono veloci come un treno ma agili come un tram, sono più corti e più stretti rispetto a quelli attuali (45,42 metri rispetto agli odierni 56,77). Dispongono di 298 posti. E possono viaggiare in doppia composizione, permettendo il trasporto di quasi 600 passeggeri (ora si arriva al massimo a 320). I convogli sono inoltre tutti dotati di aria condizionata.

Quando nel 2018 i nuovi treni erano stati presentati alla stampa, il direttore FLP Roberto Ferroni aveva detto che «l'esperienza di trasporto sarà rivoluzionata».

FLP