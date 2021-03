Covid: 44 positivi e 7 ricoveri

LUGANO - I numeri della pandemia in Ticino non subiscono particolari scossoni. Nelle ultime ventiquattro ore sono stati accertati altri 44 contagi, come si evince dall'odierno bollettino delle autorità sanitarie cantonali. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria, che nel nostro cantone risale a oltre un anno fa (si parla infatti del 25 febbraio 2020), sinora sono risultate positive 28'067 persone.

Sul fronte dei decessi, fortunatamente, si segnala un altro giorno senza morti. Le persone decedute restano pertanto a quota 957. La scorsa settimana sono morte cinque persone in sette giorni.

Sempre per le ultime ventiquattro ore, negli ospedali ticinesi sono stati registrati 7 nuovi ricoveri per coronavirus. Altrettanti però sono i pazienti dimessi. Attualmente nelle strutture sanitarie 63 letti sono occupati da pazienti col Covid (come ieri). Per 10 di loro si tratta di posti in terapia intensiva.



elaborazione tio/20 minuti

Classi in quarantena - Nella giornata odierna non vengono segnalate nuove classi in quarantena. Attualmente si trovano in confinamento una classe della Scuola elementare di Morbio Inferiore (fino al 4 marzo); una presso la Suola elementare di Minusio (fino al 5 marzo); una presso il Liceo Lugano 2 (fino al 6 di marzo); tre presso la Scuola elementare di Ligornetto (fino al 3 di marzo). La misura è quindi attualmente in vigore per sei classi in tutto il cantone, dove si contano complessivamente 421 sezioni di scuola dell'infanzia, 803 di scuola elementare, 607 di scuola media e 1'159 delle scuole postobbligatorie cantonali.

Nessun positivo nelle case per anziani - La situazione resta invariata nelle case per anziani ticinesi, dove nel frattempo l'80% dei residenti e il 54% del personale ha completato la vaccinazione contro il coronavirus. In nessuna delle strutture ci sono infatti ospiti positivi al virus, come si evince dai dati pubblicati oggi dall'Associazione dei direttori delle case per anziani (ADICASI).



