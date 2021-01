Si vaccina anche negli spogliatoi del Valgersa

MASSAGNO - Sono iniziate stamattina le vaccinazioni di prossimità anti-COVID-19 presso il Centro sportivo Valgersa per i cittadini over 85 e parenti conviventi. Gli spogliatoi della piscina del Centro sportivo Valgersa sono stati recentemente adibiti a centro di vaccinazione per i Comuni di Massagno, Savosa, Canobbio, Comano, Cureglia, Porza e Vezia

Stamattina alle ore 9.00 si è presentata puntuale la prima coppia di coniugi massagnesi pronti per ricevere la prima dose della vaccinazione anti-COVID-19. Dopo una breve procedura di rilascio dei dati amministrativi, un colloquio approfondito (anamnesi) con il medico di riferimento presente sul posto, il dottor Claudio Foletti, le infermiere hanno somministrato il vaccino: «Una procedura brevissima e indolore», in base a quanto testimoniato dai primi due soggetti vaccinati.

All’apertura delle porte era presente anche il Sindaco di Massagno Giovanni Bruschetti, che ha salutato il dottor Foletti, il personale medico e amministrativo presente sul posto, dando il benvenuto ai primi cittadini giunti in loco.

Ricordiamo che le vaccinazioni sono indirizzate alle persone over 85 e over 80 così come ai loro coniugi e/o conviventi over 75. Il Comune ha inviato una lettera a tutti gli anziani over 80 indicando le modalità di accesso alla vaccinazione. Le persone interessate che non sono ancora in possesso di un appuntamento presso i centri di Rivera e Tesserete, possono contattare i Servizi sociali comunali per manifestare il loro interesse ad essere inseriti nella lista d’attesa per le future vaccinazioni, a dipendenza dei vaccini che il Cantone riuscirà a mettere a disposizione dei vari Comuni.