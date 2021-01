«Non devi essere in forma per iniziare, ma devi iniziare per metterti in forma»

CAMORINO. - Emanuele Lafranchi ha 27 anni ed è un operatore per la promozione dell’attività fisica e della salute. Da due anni è anche co-fondatore del box CrossFit Bilitio a Camorino e istruttore di questa disciplina.

Cosa è il CrossFit?

«È un regime di fitness fondato da Greg Glassman negli anni 2000, con l’obiettivo di creare un programma progettato per migliorare la forma fisica e la salute. È quindi un metodo di allenamento che prepara ad affrontare qualsiasi tipo di sfida fisica e mentale, attraverso movimenti funzionali costantemente variati e ad alta intensità cardiaca».

Come è nata la sua passione?

«Nel 2012 ho scoperto questo tipo di allenamento funzionale e ho iniziato a esercitarmi seguendo le stesse modalità del CrossFit. Dal 2016 ho intrapreso questa strada e nel 2018 ho fondato, insieme ai miei soci Alessandro e René, il box Bilitio a Camorino. Attualmente in Ticino ci sono solo sette box CrossFit affiliati. Grazie a questa disciplina, ho imparato a spingermi oltre il limite e a eseguire movimenti fondamentali che ognuno di noi dovrebbe riuscire a fare con il proprio corpo».

Quali sono i vantaggi?

«Migliorare la condizione di salute, allontanando il rischio di contrarre malattie croniche (cardiopatie, diabete, cancro, ecc.). Il proprio tempo libero può essere impiegato in modo produttivo e divertente, facendo movimento, coltivando relazioni e diminuendo lo stress. Inoltre, i risultati a livello fisico e mentale sono visibili in breve tempo, anche grazie al gruppo. Allenarsi insieme ad altre persone aiuta a condividere le proprie esperienze e a creare un’atmosfera di successo».

Come si diventa istruttore?

«Bisogna frequentare il corso di certificazione livello 1. Si tratta di prepararsi con un manuale e seguire un corso di due giornate con una verifica scritta. Poi, si possono svolgere diversi corsi, sia per avanzare di livello che specializzati (didattica, bambini, adulti, nutrizione, ecc.)».

Come si struttura un allenamento?

«Le classi durano 60 minuti e sono da un massimo di 12 partecipanti. Ogni lezione viene seguita da un trainer certificato. Nei primi 5 minuti si spiega l’allenamento, poi si procede con il riscaldamento, si svolge l’allenamento del giorno (20-50 minuti) e, infine, si fa stretching o si conclude con l’esecuzione di addominali. Ogni giorno l’allenamento è differente: non si troverà mai ciò che si è fatto durante la lezione precedente e questo è stimolante».

Servono degli attrezzi?

«A differenza di una palestra convenzionale, in un box di CrossFit non ci sono macchine stazionarie. L’allenamento è a corpo libero e/o con l’ausilio di attrezzature di svariato tipo, come bilancieri, manubri, sbarre, anelli e molto altro».

È adatto a tutti?

«Non devi essere in forma per iniziare, ma devi iniziare per metterti in forma! Questa è la migliore risposta, perché spesso si sente dire «Devo essere sportivo prima di iniziare CrossFit» che equivale a «Devo saper suonare la chitarra prima di prendere lezioni». Gli unici requisiti sono rigore e impegno. Da sottolineare anche che la disciplina non è pericolosa, se i movimenti vengono eseguiti correttamente, sotto l’occhio esperto di un trainer».

Basta poco per allenarsi anche in casa propria

Il Covid-19 ha costretto anche le palestre e i centri fitness a chiusure forzate, ma secondo Emanuele Lafranchi bastano pochi accorgimenti per tenersi in forma anche a casa. «Mantenere uno stile di vita attivo è una sfida. I consigli migliori sono due: il primo è adottare una corretta alimentazione, consumando 5 pasti al giorno equilibrati fra i loro macronutrienti, bevendo molta acqua ed evitando bevande zuccherate o gassate, variando costantemente gli alimenti e riducendo il consumo di sale e zucchero», spiega l’istruttore bellinzonese. «Il secondo è tenersi in movimento: fondamentali sonno ed esercizio fisico moderato». Bastano 20 minuti al giorno di esercizio attivo e Emanuele, insieme ai co-fondatori di Bilitio, hanno creato degli allenamenti ad hoc: «Abbiamo caricato 46 video gratuiti su Youtube e sulla nostra pagina Facebook, con l’hashtag #AlleniamociDIstantiMaVicini. La nostra salute è importante e non si ferma a causa di una pandemia».

