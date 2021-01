177 casi di Covid-19 in Ticino e sei vittime

BELLINZONA - Per il secondo giorno consecutivo, in Ticino i casi di Covid-19 sono sotto le duecento unità. Nelle ultime 24 ore i test di laboratorio hanno confermato 177 nuovi casi di coronavirus in Ticino. La pandemia nel nostro cantone continua però purtroppo a mietere vittime: sono pure morte sei persone, che vanno ad aggiungersi alle 32 da inizio settimana.

Con 34 nuovi ricoveri e 33 dimessi, attualmente le strutture sanitarie ospitano 366 pazienti Covid-19 (ieri erano 367). 53 di loro necessitano delle cure intense (ieri erano 51). È il dato più alto di questa seconda ondata, che dimostra come le strutture sanitarie siano sotto pressione.

Da inizio settimana sono 1'031 i tamponi risultati positivi al Covid-19, con dati un po' "ballerini". Erano 149 lunedì (bisogna tener conto del numero minore di test della domenica), 232 martedì, 316 mercoledì, 157 ieri (con il giorno precedente, però, festivo) e, appunto, 177 oggi.



Tio/20minuti

Dall'inizio della pandemia in Ticino sono 25'020 i casi di Covid-19 accertati in laboratorio, 831 le vittime. Attualmente (dato di ieri) 1'435 ticinesi si trovano in isolamento perché risultati positivi al coronavirus, 2'065 loro contatti sono in quarantena.

Nelle ultime 24 ore, nelle case per anziani sono stati registrati 25 nuovi casi. Attualmente il totale dei residenti positivi al Covid-19 è 177, in 20 strutture. Purtroppo 4 residenti sono deceduti, mentre 30 sono stati dichiarati guariti dalla malattia. Complessivamente, lo ricordiamo, le strutture presenti sul territorio sono 68, per un totale di 4'692 posti letto.

Il Decs, dal canto suo, non ha decretato nessuna quarantena di classe nelle scuole ticinesi.

Ieri il Consiglio di Stato si è riunito per discutere della proposta messa in consultazione da Berna di prolungare fino a fine febbraio la chiusura di bar, ristoranti, palestre, centri fitness, strutture per la cultura e il tempo libero. Ma nessuna decisione è stata presa, come comunicato dal presidente Norman Gobbi alla Rsi. Oggi pomeriggio dovrebbero giungere in Ticino i documenti da parte della Confederazione. I dati epidemiologici dei prossimi giorni, considerato il periodo post festività, potrebbero far pendere l'ago della bilancia sulla possibilità di introdurre nuove misure.

