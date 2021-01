Visite sospese a Casa Rea

MINUSIO - Era risultato positivo al Covid-19 il 24 dicembre e, purtroppo, è nel frattempo deceduto. Il coronavirus è (ri)entrato anche nel centro anziani Casa Rea di Minusio, portandosi via l'architetto Luigi Snozzi. L'indagine ambientale avviata in seguito, ha permesso di isolare altri dieci residenti contagiati e quattro collaboratori. Gli ospiti - riferisce la struttura - sono nel reparto Covid in "condizioni stabili", solo uno presenta "sintomi importanti". I dipendenti sono in isolamento al loro domicilio.

Vista la situazione, le attività di animazione e intrattenimento sono state al momento sospese, come pure le visite nella struttura.

Lunedì 4 gennaio, comunque, anche a Casa Rea è iniziata la campagna di vaccinazione di ospiti e collaboratori che non presentavano sintomi. «L'adesione è grande», conclude la direzione.