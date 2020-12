302 positivi al Covid-19 nel giorno di Natale

BELLINZONA - È un Natale "diverso", come è stato più volte detto prima di oggi. Una giornata le cui celebrazioni devono tener conto della pandemia di coronavirus. Perché i contagi ci sono. Nelle ultime 24 ore, infatti, nel nostro cantone si registrano 302 nuovi casi e 8 decessi.

Le strutture ospedaliere hanno potuto dimettere 24 persone, mentre 37 hanno necessitato di un ricovero. Il numero totale di pazienti che si trovano in ospedale per complicazioni legate al Covid-19 è quindi salito a 343 (+5), di cui 38 in cure intense (-3).

Nelle ultime ventiquattro ore nelle case anziani ticinesi sono stati registrati 14 nuovi residenti positivi. Uno è stato ospedalizzato. I dati pubblicati oggi dall’Associazione dei direttori delle case per anziani della Svizzera italiana (Adicasi) precisano che attualmente ci sono 172 residenti positivi, mentre da ieri altri 6 risultano guariti. Il virus è attualmente presente in 24 case per anziani. Complessivamente le strutture presenti sul territorio cantonale sono 68, per un totale di 4'692 posti letto.



Sono passati esattamente dieci mesi dal primo caso di coronavirus ufficialmente riscontrato in Ticino. Era il 25 febbraio. Da allora 22'036 persone sono risultate positive al test. Il virus ha causato anche 728 decessi.

Alla vigilia di Natale nel nostro cantone c'erano 1'620 persone poste in isolamento poiché ammalate di coronavirus. Altri 2'378 loro contatti si trovavano in quarantena.

