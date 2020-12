La Corale Verzaschese ci fa venire i brividi

RIAZZINO - «È stato un 2020 difficile anche per noi. Abbiamo avuto poche occasioni d'incontro. Però volevamo esserci a Natale». E la Corale Verzaschese diretta da Giovanni Bonariva c'è. Eccome se c'è. Per rendersene conto basterebbe dare un'occhiata al suggestivo video in cui i coristi interpretano il Cantique de Noël di Adolphe Adam (1847). «Al momento siamo tutti lontani l'uno dall'altro. Ma volevamo, comunque, fare in modo di entrare nelle case degli abitanti della Svizzera italiana. Internet ci ha aiutati».

La Corale Verzaschese, che conta una quarantina di membri e che ha come sede principale Riazzino, non è nuova a iniziative simili. Già in primavera, sempre grazie al web, aveva cantato "Come un pittore" dei Modà, ottenendo tanti applausi. Non solo virtuali. «L'augurio – conclude Bonariva – è che il 2021 sia davvero un anno di rinascita per tutti. Con la possibilità di tornare a una vita sociale serena. Ne abbiamo davvero bisogno».