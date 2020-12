Il cantiere sull'A2 si ferma per l'inverno

MELIDE - Sul cantiere per il risanamento globale del tratto dell'autostrada A2 compreso tra Melide e Gentilino a partire da oggi tutte le attività in corso sull’asse autostradale si fermano per la pausa invernale.

Fino a circa metà febbraio 2021 - fa quindi sapere l'Ufficio federale delle strade USTRA - il traffico sarà quindi gestito in maniera normale (due corsie di marcia per direzione e corsia di emergenza, senza più il cantiere al centro), in modo da facilitare le operazioni di sgombero della neve, qualora fosse necessario.

Si riparte in marzo - I lavori riprenderanno a inizio marzo del prossimo anno con il risanamento della corsia Sud-Nord e con gli interventi per il rinforzo strutturale del Viadotto Fornaci in direzione Nord-Sud. Nel frattempo, nei mesi di gennaio e di febbraio sono previste diverse lavorazioni (anche notturne) all’esterno della carreggiata, come ad esempio il montaggio delle pareti foniche.

Cosa si è fatto - Fra le opere completate nel corso dell’anno che sta per concludersi, figurano anche la realizzazione dei nuovi serbatoi per gli impianti anti-incendio delle gallerie Melide-Grancia e di Gentilino, fa sapere ancora l'USTRA.

Rimanere informati - Oltre al sito web www.autrostadasvizzera.ch, si ricorda che è attivo il canale Telegram dedicato a questo progetto. Per rimanere informati basterà scaricare sul proprio smartphone l’applicazione Telegram Messenger dall’Apple Store o dal Google Store, e poi unirsi al canale “Cantiere A2 Melide- Gentilino”.