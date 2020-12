«Che incoerenza da Berna! Per i commerci trattamento di favore»

LUGANO - È una brutta giornata oggi per il mondo della ristorazione che martedì prossimo, 22 dicembre, spegnerà le insegne per un mese. Ma quello che fa male a Massimo Suter, presidente di GastroTicino, è la disparità di trattamento. O meglio il trattamento di favore che il Consiglio federale ha riservato a negozi e commerci.

Dopo l’annuncio da Berna lei, su Facebook, ha postato un commento lapidario: ha vinto l’incoerenza! Può spiegarci meglio?

«Questa misura draconiana era nell’aria, potevamo anche aspettarcela. L’incoerenza sta nel fatto che il nostro sacrificio non è condiviso con altri settori economici che lavorano anch’essi con il grande pubblico. Per negozi e centri commerciali ci sono certo restrizioni, ma possono andare avanti ad operare. Mentre il lockdown di primavera non aveva fatto queste differenze».

Sembra quasi che i piani di protezione dei commerci abbiano un’efficacia e i vostri no…

«Il punto è proprio questo».

Nelle decisioni politiche in Svizzera c’è un’economia che pesa più di un’altra?

«Ci sono decisioni che marciano a due velocità e poi, sì, ci sono due pesi e due misure. Il commercio, siamo chiari, ha avuto un trattamento di favore».

Il bicchiere mezzo pieno di oggi può essere che la chiusura d’imperio darà diritto ad aiuti economici al vostro settore? Mentre le chiusure alle 19 non avevano il sapore della beffa?

«La chiusura anticipata alle 19 era certamente una beffa e una limitazione alla libertà economica, oltre a non dare diritto agli aiuti che ci si poteva attendere. Anche se questi aiuti restano abbastanza teorici».

Ora il settore chiude per un mese. Come vede la ripartenza a metà gennaio se non ci saranno altre sorprese?

«La vedo durissima. Ho sempre detto che in primavera avremmo contato le vittime nel nostro settore. Ce ne saranno di sicuro e saranno parecchie. Molti chiuderanno e ci sarà una perdita di posti di lavoro con tutte le implicazioni sociali che ne deriveranno».