Lugano Airport: «Positivo il primo esame delle offerte»

LUGANO - Un primo esame delle offerte dei sette gruppi che hanno partecipato all’Invito della Città a esprimere interesse per la gestione dell’aeroporto di Lugano-Agno, ha confermato la solidità di buona parte degli offerenti, così come la diligenza e l’attenzione con cui i piani di sviluppo dell’aeroporto sono stati allestiti.

La maggior parte delle offerte - sottolinea oggi il Municipio di Lugano in una nota - presenta caratteristiche «degne di interesse e meritevoli di approfondimenti, seppur in diversa misura; i ricchi contenuti dei piani strategici, finanziari e industriali elaborati dovranno quindi essere vagliati con estrema attenzione».

Considerato il valore delle offerte, prima di elaborare il parere da sottoporre all’Esecutivo il Gruppo di lavoro non si baserà solo sull’esame della documentazione ricevuta ma procederà anche all’audizione dei gruppi che hanno presentato un progetto in linea con la visione espressa dalla Città di Lugano nella Call for expression of interest. Ai referenti dei gruppi il Municipio si riserva di chiedere precisazioni e integrazioni, laddove necessarie, delle offerte inoltrate.

A seguito di questa fase di valutazione - resasi necessaria alla luce della tipologia e del numero di offerte inoltrate - il Gruppo di lavoro allestirà un parere proponendo alla Città gli interlocutori (uno o più) con i quali intavolare le trattative. Il parere del Gruppo di lavoro è atteso per la metà di gennaio 2021 circa, e sarà sottoposto al Municipio di Lugano.

Seguirà l’allestimento di un messaggio municipale all’attenzione del Legislativo.