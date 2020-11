La Sinistra corre insieme, ma senza i Verdi

LOCARNO - Venerdì 6 novembre si è tenuto l’ultimo di una serie d'incontri interpartitici dell’area rosso-verde di Locarno per discutere di una possibile alleanza in vista delle prossime elezioni comunali. Un'alleanza che, come lo scorso anno, non ci sarà.

Non è infatti scaturita alcuna lista unica di area rosso-verde per Locarno. Anche se, rispetto allo scorso anno, sono però emerse delle nuove alleanze interpartitiche che vedono da un lato il ForumAlternativo e il POP schierati con PS e PC e dall’altro i Verdi.

Le due formazioni si riuniranno individualmente nelle prossime settimane per affinare i temi dei propri programmi, così come per discutere i nominativi dei candidati al Municipio e al Consiglio Comunale. «Nonostante non si sia trovata un’intesa per poter correre assieme alle Comunali 2021 - precisa il Partito Socialista - l’auspicio unanime è quello di continuare a unire le proprie forze e a consolidare le collaborazioni, sia su specifici temi, che all’interno del Consiglio Comunale, per formare una vera alternativa alla politica della maggioranza di centro-destra, che da anni è ormai inadatta ad affrontare con determinazione le sfide sociali e ambientali a cui anche Locarno è confrontata».