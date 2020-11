Quanto è probabile incontrare un positivo, in Ticino?

LUGANO - Se incontri 7 persone, in Ticino, hai una probabilità su quattro di avere incontrato un positivo al Covid. Se ne incontri 17, la probabilità raddoppia. I numeri sono numeri, anche se - come sempre - non dicono tutto. Il fattore sfortuna potrebbe complicare le cose.

A chi non è passato per la mente almeno una volta, uscendo di casa? Il rischio d'imbattersi in una persona infetta, senza saperlo, per alcuni può diventare un'ossessione. Ma se i timori per la salute dipendono da un'infinità di fattori - età, malattie pregresse, durata del contatto, distanza più o meno ravvicinata - la probabilità di un incontro può essere calcolata con una certa precisione.

Il Georgia Institute of Technology ha messo a punto un calcolatore, che permette di estrapolare un coefficiente di rischio in base alle banche dati epidemiologiche delle singole regioni geografiche. L'analista di dati Thorsten Kurz ha pubblicato su Twitter nei giorni scorsi una serie di proiezioni sulla Svizzera.

A livello federale i cantoni dove la probabilità d'imbattersi in un positivo è maggiore sono Ginevra, Friburgo e Vallese. A Ginevra la probabilità arriva fino al 50 per cento, per ogni sette persone incontrate. Il valore è minimo a Basilea Campagna, dove per correre lo stesso rischio bisogna incontrare 38 persone. Chi vuole mantenere il rischio sotto il 5 per cento, nella Svizzera occidentale e in Ticino non avrà altra scelta che evitare qualsiasi incontro, o limitarsi ad avere contatti con una sola persona.



Twitter, Thorsten Jurz

Il Ticino si colloca nella fascia alta della classifica (all'ottavo posto) ma poco al di sopra della media svizzera. Stando al calcolatore, nel nostro Cantone la possibilità d'incontrare un positivo è in assoluto abbastanza ridotta (meno del 5 per cento). Per non esporsi a un rischio alto - superiore al 50 per cento - in media in Ticino bisognerebbe limitarsi ad avere contatti con 17 persone. Con 7 persone, per mantenere il rischio sotto il 25 per cento. Con 3 persone, per scendere sotto il 10 per cento.



Twitter, Thorsten Kurz

La stima tiene conto non solo dei casi noti, ma anche delle proiezioni sugli asintomatici. Secondo la task force federale, il numero dei casi non rilevati dovrebbe essere di tre o quattro volte superiore a quelli noti. Inoltre, il rischio varia in base alle fasce d'età. Tra i giovani, la probabilità d'incontrare un positivo asintomatico è tendenzialmente più alta, mentre si riduce al minimo tra gli over 80.

La fotografia scattata da Kurz descrive «soltanto il rischio di contatto, non quello d'infezione». Quest'ultimo, ha precisato l'esperto a 20 Minuten, «dipende dalla dose virale presente nell'organismo, oltre che dalla ventilazione degli ambienti, dall'affollamento e dal fatto che si indossino o meno delle mascherine». Se azzerare il rischio è praticamente impossibile, insomma, esistono diverse precauzioni che possono dare una mano.



Twitter, Thorsten Kurz

Twitter, Thorsten Kurz