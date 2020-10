Covid: con le limitazioni si va avanti fino al 19 ottobre

BELLINZONA - I pochi contagi giornalieri che si registrano in Ticino, hanno portato le autorità cantonali a non effettuare nessuna ulteriore restrizione. Pertanto fino al prossimo 19 ottobre restano valide le disposizioni finora vigenti: continua dunque il divieto di assembramenti spontanei di più di 30 persone nello spazio pubblico e continuano le indicazioni particolari per il settore della ristorazione, come il limite di 100 persone presenti a serata nei bar con consumazione in piedi e nei locali notturni, unito all’obbligo per il personale addetto al servizio alla clientela di indossare la mascherina facciale o un adeguato dispositivo di protezione individuale.

Inoltre il Consiglio di Stato ha anche prolungato nelle modalità attuali l’apertura dei quattro checkpoint sanitari per il mese di ottobre e ha riconfermato l’Ospedale regionale di Locarno dell’Ente ospedaliero cantonale (EOC) e la Clinica Luganese Moncucco quali ospedali di riferimento Covid-19. Il dispositivo ospedaliero che resta in vigore, per il momento fino a fine novembre, è stato spiegato «permette di mantenere alto lo stato di prontezza, qualora la situazione sul fronte delle ospedalizzazioni dovesse conoscere un peggioramento. Per garantire questa capacità e tempestività di reazione in merito alla disponibilità di reparti e apparecchiature, vengono confermate le attuali disposizioni temporanee per alcuni servizi negli ospedali dell’EOC.»

Su scala nazionale continuano a essere obbligatori l’utilizzo della mascherina sui mezzi pubblici e la quarantena immediata per chi rientra da uno dei Paesi ad alto rischio di contagio (clicca qui per conoscere quali sono i Paesi a rischio).