LUGANO - «Il lavoro sul vaccino che stiamo eseguendo ci ha portato proprio in Svizzera, anzi proprio qui. La proprietà intellettuale di un vaccino contro il Covid-19, che potrebbe essere il primo, potrebbe partire da Lugano».

Sono le parole pronunciate oggi da Sigfrido Ranucci, giornalista di Report, ospite all'Endorfine Festival. Scoperta che fa parte di un’inchiesta che Report sta conducendo e «in cui verranno svelati retroscena importanti. Perché il primo Paese che avrà il vaccino cambierà gli equilibri geopolitici mondiali».

Sono molti gli argomenti affrontati dal giornalista di fronte a un folto pubblico, nella cornice del Parco Ciani. Dal giornalismo libero da interessi alle numerose querele ricevute, un “modo moderno” per mettere il bavaglio all’inchiesta.

Ranucci ha raccontato anche alcune “chicche” legate al suo lavoro che negli anni lo hanno portato a diventare un nome conosciuto e stimato nel mondo dell’informazione.

La sua biografia in breve - Sigrfrido Ranucci lavora in RAI come giornalista dal 1990. È stato prima inviato per le rubriche del Tg3, poi per RaiNews 24, dove ha realizzato numerose inchieste sul traffico illecito di rifiuti e sulla mafia. Ha trovato l'ultima intervista al giudice Paolo Borsellino, nel settembre del 2001 è stato inviato a New York per seguire l'attentato alle Torri, poi nel 2004 a Sumatra per lo Tsunami. È stato anche inviato nei contesti di guerra dei Balcani e in Medio Oriente dove ha realizzato inchieste sulla violazione dei diritti umani e l'utilizzo di armi non convenzionali. Nel 2005 ha denunciato per primo l'uso del fosforo bianco in Iraq da parte degli Usa. Nel 2006 è entrato nella squadra di Report come coautore di Milena Gabanelli. Nel 2010 ha realizzato l'inchiesta che ha portato al ritrovamento e al sequestro della pinacoteca di Calisto Tanzi, che fino a quel momento il patron della Parmalat aveva nascosto agli inquirenti. Grazie a questo servizio giornalistico conquista il Premiolino, tra i più antichi e prestigiosi premi giornalistici italiani.