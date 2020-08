Rientri dai paesi a rischio: controlli più efficienti

BELLINZONA - Le vacanze estive stanno per terminare anche per molti ticinesi. E non mancherà chi, al proprio rientro da un viaggio in uno dei paesi considerati a elevato rischio di contagio, dovrà mettersi in quarantena per dieci giorni e annunciarsi alle autorità. Una procedura, questa, in cui si fa leva sulla responsabilità individuale dei cittadini, in quanto non è possibile verificare tutti i rientri, in particolare quelli che avvengono da aeroporti stranieri.

Ma per chi arriva con un volo su uno scalo elvetico o a bordo di un autobus internazionale, l'Ufficio federale della sanità pubblica effettua delle verifiche a campione delle liste dei passeggeri. I relativi dati vengono inoltrati ai cantoni, ma in «maniera estremamente limitata» come lamentava due settimane fa l'Ufficio del medico cantonale ticinese.

Ora la situazione potrebbe però cambiare grazie al supporto delle autorità cantonali zurighesi che dalla scorsa settimana raccolgono in proprio i dati relativi ai passeggeri provenienti da paesi a rischio. Dati che adesso vengono infatti inoltrati anche al Ticino, come scrive la NZZ citando la polizia cantonale zurighese.

In precedenza le informazioni sui passeggeri raccolti dalle autorità zurighesi sono inoltre già stati messi a disposizione di Berna, Argovia e Turgovia. Ora alla lista è aggiunto, oltre il Ticino, anche il Canton Sciaffusa.