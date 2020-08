Ecco le località nel mirino del radar

BELLINZONA - Ecco quali sono le località in cui conviene non correre troppo con il proprio mezzo. Come di consueto, la polizia cantonale e quelle comunali comunicano - in ottica di prevenzione della circolazione stradale - dove saranno effettuati controlli della velocità mobili e semi-stazionari nel corso della settimana dal 10 al 16 agosto 2020.

Controlli della velocità mobili

Distretto di Leventina

Lavorgo

Pollegio

Distretto di Blenio

Motto

Distretto di Riviera

Biasca

Loderio

Distretto di Bellinzona

Bellinzona

Giubiasco

Arbedo

Galbisio

Distretto di Locarno

Piazzogna

Magadino

Locarno

Tegna

Gerra Piano

Distretto di Lugano

Breganzona

Barbengo

Molino Nuovo

Poiana

Brusino Arsizio

Paradiso

Melide

Agra

Taverne

Cadempino

Origlio

Canobbio

Porza

Loreto

Distretto di Mendrisio

Balerna

Morbio Inferiore

Controlli della velocità semi-stazionari

Camperio

Morcote

Visletto

Le autorità ricordano, inoltre, che «la velocità elevata permane una delle maggiori cause d'incidenti, con esiti pure gravi e/o letali» e rinnovano l'invito ai conducenti «a rispettare i limiti a tutela della propria incolumità e di quella degli altri utenti della strada».