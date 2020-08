La novità: praticare yoga senza veli per accettare il proprio corpo

È un tema che spacca sempre, e inevitabilmente, in due l'opinione pubblica. Quello della spiritualità. Della meditazione. Dawio Bordoli, 56 anni, di Lugano ne ha fatto una professione. Lui è un "ricercatore spirituale". Non solo. È anche insegnante di yoga sciamanico e di meditazione, di master reiki e tanto altro. «Insieme a mia moglie Therry, abbiamo pubblicato 25 libri, alcuni anche tradotti in inglese e tedesco, riguardanti la crescita personale e spirituale».



E non è tutto...

«Abbiamo anche fondato l’Accademia Libera Ishvara, che è riconosciuta a livello europeo, e nella quale sono proposte 9 discipline di nostra creazione, che si possono frequentare sia online, sia direttamente nel nostro studio a Lugano».

Come si è avvicinato a questo mondo?

«Sono trascorsi già 35 anni da quando ho iniziato il mio percorso di ricerca e crescita personale. Leggendo libri e praticando svariate tecniche che mi hanno aiutato a conoscermi meglio e a raggiungere una sempre più profonda pace interiore».



E poi?

«Visto che tale passione era condivisa anche da mia moglie Therry, grazie soprattutto al suo aiuto, abbiamo pubblicato diversi libri sullo yoga. E su svariati altri temi: canti di diverse religioni e filosofie, siddhi e miracoli, l’astrologia, le costellazioni relazionali, il teatro, le relazioni umane valide, il reiki, l’arteterapia, le nostre carte divinatorie sulle costellazioni astrologiche e sulla realizzazione del Sé».

Il vostro è un settore che spesso suscita scetticismo. Cosa ne pensa?

«Consiglierei a chi è scettico di non farsi condizionare dai pregiudizi, di non avere paura di ciò che non conoscono e di cercare per lo meno di capire ciò che considerano diverso da loro stessi. Sarà la comprensione stessa che aprirà non solo le nostre menti, ma anche i nostri cuori verso nuove visioni ed esperienze. Tutto ciò farà bene sia al nostro corpo sia all’anima, migliorando la nostra salute psicofisica e la qualità delle nostre vite».

Progetti nel cassetto?

«Fu circa 10 anni fa, mentre conducevo un’entusiasmante serata di canti spirituali, che conobbi Therry, e capimmo subito che, unendo il nostro grande potenziale creativo, avremmo potuto costruire un bel progetto di vita, e così è stato. Abbiamo da poco pubblicato il nostro ultimo libro “Tantra Naked Yoga”, nel quale affrontiamo la tematica della sessualità nella spiritualità tantrica».



Sesso e spiritualità possono camminare a braccetto dunque...

«Contrariamente ad altre culture, in quella tantrica questo accade. Anzi. Nel tantra si fa di quello che è considerato un vizio, una virtù. In un certo senso cerchiamo di abbattere determinati tabù sul sesso. L'idea di proporre l'attività di yoga senza vestiti contribuisce ad accettare il proprio corpo e le proprie imperfezioni, e anche ad accettare quelli degli altri. Quello che è interessante è che tutto questo accade proprio in un contesto di carattere spirituale, senza secondi fini».



Insomma, vi date da fare parecchio...

«Nel nostro sito web troverete, oltre ai nostri libri, anche le diverse proposte di corsi online come l’Ishvara Amrita Yoga, l’Ishvara Healing Meditation, le costellazioni relazionali e astrologiche, la musicoterapia, l’arteterapia, lo Zen-Satsang, il Tantra Naked Yoga e la danzaterapia. Ogni domenica hanno luogo incontri di gruppo di Ishvara Meditation e teatro sperimentale. Tutti gli altri incontri, sia individuali sia di gruppo, sono su richiesta. Attualmente stiamo lavorando per la creazione e la pubblicazione dei Tarocchi di Ishvara, che saranno un utile strumento di crescita personale e spirituale».