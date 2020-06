Vita post Covid, e se il nostro futuro fosse davvero nei paesini?

Clicca qui per partecipare al sondaggio

LUGANO - Se c’è una cosa che davvero abbiamo capito in questa recente pandemia è che tutto sommato è meglio vivere nei piccoli borghi che nelle grandi città. È un dato di fatto ormai che i nostri comuni rurali forniscono servizi fondamentali per il Paese. Non sono soltanto spazi di vita e abitativi, ma svolgono anche importanti funzioni in quanto spazi economici, ricreativi e di identificazione. Grazie alle loro aree verdi ad alto valore naturalistico e paesaggistico esercitano un ruolo centrale per lo sviluppo sostenibile attuale e futuro della Svizzera.

La globalizzazione, le trasformazioni sociali e i cambiamenti ambientali rappresentano grandi sfide per queste aree. L'home office - ampiamente praticato in occasione della recente situazione sociosanitaria - come pure lo shopping online - rappresentano solo due esempi che hanno e continueranno a cambiare il nostro quotidiano. Assisteremo davvero a una "renaissance" delle bellissime valli ticinesi?



Un gruppo di studenti della HWZ Hochschule für Wirtschaft di Zurigo sta analizzando e sviluppando nell’ambito del Master in Real Estate Management concetti di sviluppo a sostegno di comuni rurali che maggiormente soffrono della crescente urbanizzazione (spopolamento, invecchiamento della popolazione, chiusura di servizi come uffici postali, banche, alimentari).

