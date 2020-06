Mascherina e misurazione della temperatura per chi fa la spesa in Italia

Frontiera Caricamento in corso ... Oggi andrai a fare la spesa in Italia? Sì, non vedo l'ora Non ancora, forse nei prossimi giorni No, preferisco sostenere l'economia locale No, non faccio mai la spesa in Italia Altro [{"keyQ":"q_sxvlkn"}] Vota Risultati Oggi andrai a fare la spesa in Italia? Sì, non vedo l'ora 20% (515 voti) 20% Non ancora, forse nei prossimi giorni 35% (896 voti) 35% No, preferisco sostenere l'economia locale 23% (597 voti) 23% No, non faccio mai la spesa in Italia 18% (469 voti) 18% Altro 3% (80 voti) 3% Partecipa Questi sondaggi non hanno, ovviamente, un valore statistico. Si tratta di rilevazioni aperte a tutti, non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno quindi l'unico scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria opinione sui temi di attualità. {"id_object_types":10,"id_contents":1443519,"result_type":"all","poll_type":"1","uid":"1011322","title":"Frontiera","questions":{"q_sxvlkn":{"a":{"a_w8ch67":"Sì, non vedo l'ora","a_dwomm":"Non ancora, forse nei prossimi giorni","a_jlaju":"No, preferisco sostenere l'economia locale","a_us7j8":"No, non faccio mai la spesa in Italia","a_9gpabh":"Altro"},"q":"Oggi andrai a fare la spesa in Italia?","t":"0"}}}

CHIASSO - Sono molti i cittadini ticinesi che aspettano questo giorno. Non manca chi per l’occasione ha addirittura chiesto una giornata di ferie al lavoro. Da oggi è infatti nuovamente possibile andare in Italia (e negli altri paesi confinanti) per fare la spesa.

Per le persone che rientrano dallo spazio Schengen, alla frontiera elvetica non ci sono più restrizioni. Nemmeno sull’importazione di beni acquistati durante trasferte effettuate esclusivamente per fare shopping.

Ma chi da oggi si recherà nei supermercati d’oltre frontiera dovrà ricordarsi di equipaggiarsi di mascherina. Se in Svizzera l’utilizzo della stessa è solo raccomandato quando non è possibile rispettare le distanze sociali, nella vicina Lombardia è invece obbligatorio anche per strada, come si evince dalla relativa ordinanza regionale. Non mancano le sanzioni.

E nei supermercati tra le misure non si contano solo la mascherina e il contingentamento della clientela: determinate catene prevedono anche la misurazione della temperatura corporea, sia dei dipendenti sia dei clienti.

Non si parla comunque soltanto della spesa. Il ripristino della libera circolazione permette ai cittadini Schengen di entrare in Svizzera non soltanto per lavoro ma anche per turismo. Una riapertura che dovrebbe dare un po’ di respiro al settore turistico, che si attende arrivi in particolare dalla Germania.