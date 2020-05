Apprendistato: qui i posti ci sono

GORDOLA - La possibilità di trovare un posto d'apprendistato in queste delicate settimane di pandemia rappresenta un'incognita per molti giovani in Ticino. Con lo slogan "Il metallo, il futuro", però, l'associazione di categoria AM Suisse Ticino invita chi è in cerca della propria strada a valutare due realtà professionali «molto affascinanti»: le metalcostruzioni e il mondo dei meccanici di tecnica agricola. «Sono molte le aziende che in questi settori di riferimento offrono un posto di tirocinio», assicura l'organizzazione in un comunicato.

Un apprendistato in questi settori può aprire molte strade diverse: «AM Suisse Ticino punta i riflettori sui giovani e le giovani: con la giusta ambizione e determinate premesse è possibile arrivare molto lontano! - sottolinea - L’apprendistato è un punto di partenza; un percorso professionale può terminare con l’ottenimento dell’attestato federale di capacità (AFC), ma può effettivamente spingersi ben oltre arrivando, ad esempio, a un titolo d'ingegneria. Grazie a corsi di perfezionamento, maturità professionale e scuole specializzate questo sistema formativo offre diverse strade e opportunità di carriera». Qui è possibile avere una panoramica dei posti di tirocinio disponibili per il 2020.

AM Suisse Ticino si occupa di due settori distinti offrendo sette indirizzi formativi differenti:

SETTORE METALCOSTRUZIONI:

-Metalcostruttore AFC

-Aiuto metalcostruttore CFP

-Disegnatore metalcostruttore AFC

-Costruttore impianti apparecchi AFC

SETTORE MECCANICI TECNICA AGRICOLA:

-Meccanico macchine agricole AFC

-Meccanico macchine edili AFC

-Meccanico apparecchi a motore AFC

Per maggiori informazioni relative ad apprendistato e posti di tirocinio:

AM Suisse Ticino – Gordola

info@amsuisseticino.ch

Tel. 091 745 37 65