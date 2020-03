Hanno fornito il loro aiuto, ora possono ripartire

BELLINZONA - Hanno spostato materiale sanitario tra gli ospedali e, ora, il loro compito è finito. Domani, quindi, i militari del primo distaccamento militare impiegato in Ticino torneranno in Svizzera interna, a disposizione dell'esercito svizzero, e a loro verranno affidati nuovi incarichi a seconda delle richieste dei cantoni, per far fronte all'emergenza coronavirus.

Si tratta dei militi della compagnia di trasporto 1/4. Il 19 marzo avevano dato il cambio agli uomini del battaglione logistico 92 del tenente colonnello SMG ticinese Marcello Lesnini. Erano stati loro, infatti, i primi a fornire il loro supporto logistico nello spostamento di letti, respiratori e apparecchi per monitorare i pazienti affetti da Covid-19 in terapia intensiva.

Non bisogna dimenticare - ricorda il Dipartimento delle istituzioni - che già prima della mobilitazione diverse unità militari - soprattutto i militari in ferma continuata e le reclute delle scuole sanitarie 42 di Airolo del colonnello SMG Daniele Meyerhofer - sono state chiamate a prestare il loro aiuto per il trasporto e la cura dei pazienti degli ospedali ticinesi. Alcune sono ancora in servizio, mentre altre sono state sostituite e rinforzate da altre truppe mobilitate, come la compagnia sanitaria 2 del capitano Marco Spacio.

In Ticino sono tuttora in impiego 150 militari che svolgono compiti sanitari in supporto agli infermieri delle strutture sanitarie (Ospedali dell’EOC e cliniche private) e a favore del servizio ambulanze, mentre l'esercito è pronto a fornire ulteriore supporto alle autorità a fronte di future richieste.