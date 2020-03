Trovati due anticorpi monoclonali per la prevenzione e la cura della COVID-19

BELLINZONA - Alla Humabs BioMed SA di Bellinzona, filiale della Vir Biotechnology, Inc, sono stati identificati alcuni anticorpi monoclonali umani in grado di riconoscere e neutralizzare il SARS-CoV2, il virus responsabile della COVID-19. La notizia è stata data direttamente dall'azienda.

" Abbiamo raggiunto promettenti risultati e siamo entusiasti di poter sviluppare in clinica due nostri anticorpi in tempi molto brevi", ha affermato Filippo Riva, Direttore Generale di Humabs. “Il contenimento di questa malattia sarà possibile solo attraverso una combinazione tra prevenzione e cura. Nei nostri laboratori a Bellinzona, abbiamo iniziato sin da gennaio, prima che l’epidemia si diffondesse in Europa, a lavorare per identificare anticorpi per la

cura di COVID-19. Abbiamo rapidamente identificato un anticorpo prodotto dalle cellule B di un paziente guarito da SARS nel 2003 in grado di cross-reagire con SARS-CoV2".

Nel tentativo di risparmiare tempo, l’anticorpo identificato è già stato trasferito per la produzione alla ditta cinese WuXi Biologics (2269.HK) e all’americana Biogen Inc. (Nasdaq: BIIB) diverse settimane fa, e si prevede che i test clinici possano iniziare entro 3 - 5 mesi. “La capacità di questo anticorpo di neutralizzare il virus SARS-CoV-2 è stata confermata in due laboratori indipendenti”, ha spiegato Davide Corti, SVP e Direttore della ricerca sugli Anticorpi, “l'anticorpo si lega a un epitopo su SARS-CoV-2 che è condiviso con SARS-CoV (noto anche come SARS). Proprio l’abilità di legare un epitopo cosi conservato rende questo anticorpo di estremo interesse, dal momento che potrebbe essere più difficile per il virus mutare in questa regione.”

La ricerca però non si ferma qui, l'azienda fa sapere che sta lavorando con l'obiettivo di isolare altri anticorpi da pazienti che sono riusciti a risolvere con successo un'infezione da SARS-CoV-2, SARS-CoV-1 e altri coronavirus. "Questi anticorpi - ha spiegato Davide Coreti - potrebbero essere utilizzati per affrontare la pandemia in corso di COVID-19, cosi come altre possibili epidemie da coronavirus che potrebbero insorgere in futuro. L'obiettivo, a lungo termine, è di identificare degli anticorpi anti-coronavirus che potrebbero essere efficaci contro la maggior parte o tutti i tipi di coronavirus esistenti. Abbiamo utilizzato questo stesso approccio, con successo, nella scoperta e nello sviluppo di VIR-2482, un anticorpo antiinfluenza A che è ora in clinica.”