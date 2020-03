Covid-19, un giovane personal trainer lancia la sfida: «Potete stare in forma anche in casa»

OSOGNA - Ecco il programma fitness gratuito per restare in forma, pur rimanendo chiusi tra le mura domestiche. A divulgarlo è Omar Schena, 29enne personal trainer di Osogna. Il suo è un messaggio forte: «Il nuovo coronavirus ci sta mettendo a dura prova. Ci sono tanti malati, tanti morti, le strutture sanitarie sono strapiene. Non bisogna uscire di casa. Punto. Lo dicono le autorità. E noi dobbiamo contribuire a fare il bene della società in questo momento».

Il bisogno di muoversi – Omar è consapevole che, comunque, la gente dopo un po' possa sentire il bisogno di muoversi. Ed è per questo che ha deciso di preparare una scheda di una ventina di esercizi, praticabili da chiunque e senza la necessità di attrezzi, da divulgare al pubblico, via social. Anche Tio/ 20 Minuti vi "regala" la scheda del giovane personal trainer. «Lo faccio gratuitamente. In questo momento voglio dare anch'io il mio contributo. Non c'è assolutamente bisogno di uscire di casa per restare in forma. Non in questo periodo tanto delicato. C'è gente che soffre, c'è gente che sta morendo, c'è gente che sta lavorando negli ospedali in maniera pazzesca per cercare di tenere a bada il Covid-19. In fondo a noi cosa chiedono? Solo di stare a casa. Non è un grande sacrificio, rispetto a quanto stanno vivendo altre persone».



Insieme ce la possiamo fare – Gli esercizi pensati dal 29enne di Osogna riguardano tutto il corpo. Dalla testa ai piedi. Un programma completo insomma. «Nessuno ha colpe per questa situazione che stiamo vivendo. È inutile arrabbiarsi. Ma è assolutamente dannoso fare di testa propria. Evitate anche la corsetta o la gita in bici in questi giorni. Si va verso il picco dei contagi. Dobbiamo essere tutti quanti responsabili. Gli esercizi che io propongo possono essere ripetuti tutti i giorni direttamente al proprio domicilio. Non serve niente di che. Solo un po' di buona volontà. Insieme ce la possiamo fare. Stringiamo i denti e vedrete che presto tutto andrà meglio».