La Città di Bellinzona... ridotta all'essenziale

BELLINZONA - Al fine di ridurre i rischi di contagio, il Municipio di Bellinzona ha deciso di chiudere tutti gli sportelli di quartiere e gli sportelli settoriali (LAPS, finanze, edilizia, ecc.) le cui pratiche potranno essere evase soltanto previo contatto telefonico. Rimane aperto lo sportello di Bellinzona per pratiche urgenti e inderogabili.

Viene altresì garantito il servizio di raccolta rifiuti e al momento gli ecocentri restano aperti con accesso contingentato. Soppressa invece la raccolta degli ingombranti laddove prevista, così come la consegna da parte degli utenti in tutti gli ecocentri.

In generale, per quanto riguarda l’amministrazione, sono mantenuti in attività i servizi essenziali (rifiuti, finanze, controllo abitanti, ecc.), mentre il resto dell’attività ridotta o congelata, con riduzione al minimo indispensabile della presenza dipendenti sul luogo di lavoro (facendo capo a turni, orari ridotti, ecc. con garanzia del salario). Le linee telefoniche di tutti i servizi restano comunque aperte.

Su indicazione del medico cantonale la clinica dentaria rimane aperta al momento unicamente per urgenze. Verranno seguite ulteriori disposizioni dell’autorità cantonale.

Laddove possibile, i cancelli dei parchi e delle aree di gioco sono chiusi, mentre per quelli non recintati, sarà affisso un cartello che ne indica la chiusura ufficiale con l’invito a evitare

assembramenti.

Infine la Città di Bellinzona informa che l’amministrazione comunale in via eccezionale considera la giornata del 20 marzo come giorno festivo, per cui tutti i servizi e gli uffici resteranno chiusi da mercoledì sera 18 marzo a lunedì mattina 23 marzo, ecocentri compresi.

A favore delle persone vulnerabili che devono restare a domicilio, è stata creata una hotline che fornirà alcuni servizi, ad esempio la consegna della spesa a casa. Il numero è lo 058.203.19.99 ed è raggiungibile dalle 9 alle 11 e dalle 13.30 alle 15.30.