Quando il vocale sul virus diventa virale: «Vive per 9 giorni sull'asfalto», ma l'esperto lo smentisce

LUGANO/MILANO - In questo periodo di grandi preoccupazioni i WhatsApp che vanno e vengono da famigliari e amici si moltiplicano. Fra questi, magari è arrivato anche a voi, c'è un audio in cui una voce di donna parla di un avvertimento di un presunto medico di Milano secondo il quale «bisogna togliersi le scarpe tornando dalle passeggiate e lasciarle fuori dalla porta».

Questo perché «il virus vive fino a 9 giorni sull'asfalto», in base a questa teoria allora vengono giustificate le pratiche di disinfezione massicce in "stile cinese" impiegate anche alle nostre latitudini. Tanto è stato il tran-tran che se n'è parlato persino in televisione, in diretta dalla D'Urso su Canale 5.

Ma è davvero così? Oppure... no? Il Corriere della Sera lo ha chiesto al virologo dell'Università di Milano, Fabrizio Pregliasco che non ha dubbi: «L'audio è un fake, il virus può sopravvivere sì per qualche giorno ma la sua carica virale in quel caso è irrisoria».

A rendere meno pericoloso il Covid-19 all'esterno è... praticamente tutto: «Oltre alla disinfezione anche elementi come sole, pioggia o intemperie può causare il suo decadimento».

La parola d'ordine resta sempre e comunque una: igiene. Personale, pulendosi le mani, e di tutto quello che viene toccato.