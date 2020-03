Qualche goccia, ma si sente la primavera

LUGANO - Il freddo sembra ormai lasciato alle spalle. Almeno a guardare le previsioni di Meteo Svizzera che, in questo periodo da reclusi in casa (chi più chi meno), fanno storcere un po' il naso.

A parte qualche goccia possibile per oggi (causa il passaggio di una perturbazione proveniente da ovest che interesserà marginalmente anche il sud), infatti, per i prossimi giorni è previsto un generale miglioramento. E anche un aumento delle temperature. Insomma, bel tempo per gran parte della settimana.

Le ultime nuvole dovrebbero essere portate via con il passare della mattinata di domani. La colonnina di mercurio, inoltre, dovrebbe salire sensibilmente per arrivare ad avvicinarsi ai 20 gradi.

Qualche nube me poche gocce potrebbero di nuovo fare capolino (ma solo lungo le Alpi) per venerdì, mentre un peggioramento è atteso per il fine settimana, con un calo delle temperature di qualche grado e un tempo probabilmente nuvoloso e con alcune precipitazione soprattutto per la giornata di sabato.